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حضري مورتديلا منزلية بنفسك

المصدر:  | 8 أغسطس 2017 | المرأة |

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5 اشخاص

300 جرام صدور دجاج مفروم

3 ملاعق كبيرة دقيق

3 بيضات

3 فصوص ثوم مهروس

3 فصوص حبهان مطحون ناعم

3 مثلثات جبنة كيري

1/4 ملعقه فلفل مطحون

1/4 ملعقه ملح

2 مرقه دجاج ماجى

1/2 كوب زيت ذرة

حلقات زيتون (حسب الرغبة)

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة

ملعقة كبيرة جنزبيل

طريقة التحضير

ضعي لحم الدجاج المفروم مع الدقيق والجبنة والبيض في الكبة واخلطي جيدًا.

ضعي مع الخليط الثوم المهروس والتوابل فى الكبة واخلطي جيدًا.

أضيفي التوابل وقلبي جيدًا ثم ضعي الخليط في قالب توست مستطيل مدهون زيت نباتي ورشة دقيق حتى لايلتصق اللانشون.

غلفي اللانشون بورق ألمنيوم جيدًا ثم ضعيه في حمام مائي في صينية كبيرة مستطيلة، ثم غطي الصينية بورق ألمنيوم وضعيها على النار حتى تبدأ بالغليان.

ضعي الصينية بالحمام المائي داخل فرن ساخن على درجة 200 مئوية لمدة 50 دقيقة تقريبًا حتى ينضج اللانشون.

أتركي قالب اللانشون حتى يبرد ثم ضعيه بالبراد حتى اليوم التالي ليتماسك.

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