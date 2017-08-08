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غريب…شابان في حالة سكر يشلان حركة السير بأحد الشوارع الرئيسية بأكادير بأدائهما للصلاة وسط الطريق

المصدر:  | 8 أغسطس 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية : أحمد الهيلالي

في حادث غريب ومثير في الوقت نفسه ،أقدم شابان مخموران على أداء فريضة الصلاة في الشارع العام وسط الطريق المؤدية إلى ميناء مدينة أكادير، ما خلف توقف تام لحركة السير والجولان.

هذا واستغرب بعض السائقين الذين كانوا في ذات الشارع من تصرف هؤلاء الشابين اللذان كانا في حالة سكر طافح في حين انفجر البعض الآخر غضبا في وجه الشابين ولولا تدخل الأمن الذي حل بعين المكان لتطورت الأمور إلى ما لا تحمد عقباه سيما بعد أن بقيا على نفس الحال في سجود وركوع إلى أن أتما صلاتهما كاملة.

هذا وقد تم التحقيق مع الشابين من طرف الأمن لبضع دقائق قبل أن يجري إخلاء سبيلهما الأمر الذي لم يتقبله من تم تعطيل مصالحه.

 

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