أفضل وصفات تخفيف ألام الدورة الشهرية

بذور الحلبة تلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الألم النفسي والجسدي المصاحب للدورة الشهرية و هي تعتبر إحدى المسكنات الطبيعية لآلام الظهر والبطن الناتجة عن التغيرات الهرمونية والجسمانية خلال أيام الدورة الشهرية.

تعمل الحلبة أيضًا على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية وتعزز من إذابة الدماء المتكتلة داخل الرحم وتساعد على إخراجها. مشروب بذور الحلبة يساعد على استرخاء العضلات والمفاصل ويقضي على الشعور بالألم، كما يساهم في تحسين الدورة الدموية و تنظيف الرحم. يمكنكِ تناول مشروب بذور الحلبة ثلاث مرات يوميًا منذ بداية نزول الدورة حتى انتهائها.

يمكنكِ تحضير الوصفة عن طريق غلي ملعقة واحدة من بذور الحلبة، ثم تصفيتها و إضافة ملعقة من العسل إلى المشروب وتناوله ساخنًا.