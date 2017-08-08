ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > المرأة > أفضل وصفات تخفيف ألام الدورة الشهرية
مقالاث مشابهة
أهم العلامات التي تدل على تخصيب البويضة أهم العلامات التي تدل على تخصيب البويضة
أفضل وصفات تخفيف ألام الدورة الشهرية أفضل وصفات تخفيف ألام الدورة الشهرية
طريقة تحضير كرات التونة بالجبن طريقة تحضير كرات التونة بالجبن

أفضل وصفات تخفيف ألام الدورة الشهرية

المصدر:  | 8 أغسطس 2017 | المرأة |

780868thumbnail-php-file-115347124780868.png

 

بذور الحلبة تلعب دورًا كبيرًا في تخفيف الألم النفسي والجسدي المصاحب للدورة الشهرية و هي تعتبر إحدى المسكنات الطبيعية لآلام الظهر والبطن الناتجة عن التغيرات الهرمونية والجسمانية خلال أيام الدورة الشهرية.

تعمل الحلبة أيضًا على تنظيم اضطرابات الدورة الشهرية وتعزز من إذابة الدماء المتكتلة داخل الرحم وتساعد على إخراجها. مشروب بذور الحلبة يساعد على استرخاء العضلات والمفاصل ويقضي على الشعور بالألم، كما يساهم في تحسين الدورة الدموية و تنظيف الرحم. يمكنكِ تناول مشروب بذور الحلبة ثلاث مرات يوميًا منذ بداية نزول الدورة حتى انتهائها.

يمكنكِ تحضير الوصفة عن طريق غلي ملعقة واحدة من بذور الحلبة، ثم تصفيتها و إضافة ملعقة من العسل إلى المشروب وتناوله ساخنًا.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “أفضل وصفات تخفيف ألام الدورة الشهرية”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب