أهم العلامات التي تدل على تخصيب البويضة

لكي يحدث الحمل يجب أن يتم تخصيب أو تلقيح البويضة من قبل الحيوان المنوي، لكي تكون البويضة جاهزة للتخصيب يجب أن تخرج من مكمنها من أحد المبيضين. هذه العملية تحدث في مرحلة من مراحل الدورة الشهرية، غالباً في منتصفها نتيجة تحفيز الغدة النخامية لها.

لمعرفة تفاصيل أكثر عن هذا الأمر، نعرض عليكِ سيدتي فيما يلي تعريف التبويض وعلامات حدوث التخصيب للبويضة وكيفية التأكد من حدوث الحمل.

تعريف التبويض وكيفية حدوثه

يحدث التبويض أو الإباضة حينما يتم اندفاع البويضة في قناة فالوب حتى تلتقي بالحيوان المنوي الذي نجح في الوصول إليها، ليحدث اندماج بينهما لإنتاج البويضة المخصبة أو ما يطلق عليه اسم زيجوت (Zygote).

تتجه البويضة المخصبة نحو الرحم وتنقسم أثناء تجاهها إليه، لتكوين بعض الخلايا التي ما أن تصل إلى الرحم حتى تنزرع في بطانته ثم يحدث الحمل. في حالة عدم حدوث تخصيب للبويضة فإن الجسم يمتصها ثم تنسلخ بطانة الرحم على هيئة دم فاسد وهو ما يطلق عليه اسم دم الحيض.

متى تصبح البويضة مهيأة للتخصيب؟

لكي يحدث الحمل، يجب أن تحدد المرأة بدقة الفترة التي تكون فيها البويضة مهيأة أكثر للتخصيب من قِبل الحيوانات المنوية. هذه الفترة هي يوم التبويض إضافة إلى الخمسة الأيام التي تسبقه. تموت البويضة بعد إطلاقها بيوم واحد فقط. لذلك ينصح بأن تتم العلاقة الجنسية قبلها بيوم أو يومين في حالة الرغبة في حدوث الحمل.

علامات حدوث التخصيب

حدوث ارتفاع في درجة حرارة الجسم بعد التبويض بيومين، نتيجة تأثير هرمون بروجستيرون على الجسم والذي يتم إفرازه أثناء عملية التبويض.

عند فحص مخاط عنق الرحم، يكون قد أصبح أكثر شفافية ولزوجة من ذي قبل. يمكنكِ إجراء هذا الفحص بنفسكِ عن طريق إدخال إصبعين في فتحة المهبل ثم فركهما معاً، سيكون الملمس أشبه بملمس بياض البيض حينها.

حدوث ألم في البطن السفلية من جانب واحد، نتيجة تمزق جراب البويضة، الذي تخرج منه مرة كل شهر.

نزول قطرات ذات لون بني أو زهري من الدم نتيجة انزراع البويضة في بطانة الرحم مع حدوث تقلصات في البطن.

الإحساس بالتعب والإرهاق والرغبة المستمرة في النوم، نتيجة ارتفاع مستويات هرمون البروجستيرون.

يبدأ الثديان في الانتفاخ أكثر ويكونان أكثر طراوة من ذي قبل مع الشعور بألم خفيف مع نتشار خطوط زرقاء فيهما في حالة حدوث الحمل للمرة الأولى.

الشعور بالغثيان بشكل مستمر ولا سيما في فترة الصباح بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة. الغثيان قد يحدث لبعض السيدات في بداية الحمل وللبعض الآخر بعدها بعدة أسابيع كما قد لا يحدث نهائياً.

إنقطاع الدورة الشهرية، هي العلامة الأكثر تأكيداً على حدوث التخصيب للبويضة.

علامات أخرى لحدوث التخصيب للبويضة

تصبح الهالتان المحيطتان بحلمتي الثديين أكثر قتامة. لكن، هذا الأمر ليس دليلاً على تخصيب البويضة في كل الأوقات، لأنه يحدث في بعض الأحيان نتيجة خلل في هرمونات الجسم، لذلك يجب التأكد من العلامات الأخرى.

قد تتغير حاسة التذوق عند بعض النساء مع الشعور بطعم معدني في الفم وعدم القدرة على استطعام المشروبات والأطعمة المختلفة.

الشعور بالرغبة المتكررة في التبول ذلك لأن الجسم قد بدأ في إفراز هرمونات الحمل.

الإصابة بالصداع وحدوث آلام في الظهر مع الدوار والإغماء وتقلب المزاج.