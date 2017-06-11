غريب… الأمن يتشجار مع عون سلطة بسبب شكوك في تصويره لحظة اعتقال شخصين والتحقيق معه وهذا ماوقع
أخبارنا المغربية ــ جمال مايس
علمت “أخبارنا” ان دورية للشرطة ببني ملال قامت قبل مغرب اليوم السبت ، بتوقيف شخصين ودخلا معهما في مشادات ، وتصادف وجود عون سلطة قيل أنه تناول هاتفه النقال لربط الاتصال بقائد الملحقة ،إلا أن أحد الأمنيين راودته شكوك في أن يكون عون السلطة يوثق عملية التوقيف والمشاجرة بالفيديو ، فتم توقيفه هو الاخر وحجز هاتفه النقال ، واقتياده لمخفر الشرطة ، حيث وبعد التحقيق معه مسحوا الهاتف ، وأطلقوا سراحه.
ووفق مصادر ل”أخبارنا” فعون السلطة تشبت بأنه كان فقط يتصل بالقائد ، فيما أصر رجال الأمن على أنه قد يكون التقط صورا وفيديو دون اذن منهم وهو ما اعتبروه مخالفا للقانون.
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