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غريب… الأمن يتشجار مع عون سلطة بسبب شكوك في تصويره لحظة اعتقال شخصين والتحقيق معه وهذا ماوقع

المصدر:  | 11 يونيو 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

علمت “أخبارنا” ان دورية للشرطة ببني ملال قامت قبل مغرب اليوم السبت ، بتوقيف شخصين ودخلا معهما في مشادات ، وتصادف وجود عون سلطة قيل أنه تناول هاتفه النقال لربط الاتصال بقائد الملحقة ،إلا أن أحد الأمنيين راودته شكوك في أن يكون عون السلطة يوثق عملية التوقيف والمشاجرة بالفيديو ، فتم توقيفه هو الاخر وحجز هاتفه النقال ، واقتياده لمخفر الشرطة ، حيث وبعد التحقيق معه مسحوا الهاتف ، وأطلقوا سراحه.

ووفق مصادر ل”أخبارنا” فعون السلطة تشبت بأنه كان فقط يتصل بالقائد ، فيما أصر رجال الأمن على أنه قد يكون التقط صورا وفيديو دون اذن منهم وهو ما اعتبروه مخالفا للقانون.

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