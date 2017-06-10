ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > الأولى > الله يستر…ألمانيا تتوقع حربا وشيكة في الخليج بعد محاصرة قطر
مقالاث مشابهة
هذا هو مجموع ما صرفته الجزائر في مضايقتها للمغرب هذا هو مجموع ما صرفته الجزائر في مضايقتها للمغرب
بلد افريقي آخر ينضم إلى الدول المقاطعة لقطر بلد افريقي آخر ينضم إلى الدول المقاطعة لقطر
كتيبة مسلحة تطلق سراح سيف الإسلام القذافي كتيبة مسلحة تطلق سراح سيف الإسلام القذافي

الله يستر…ألمانيا تتوقع حربا وشيكة في الخليج بعد محاصرة قطر

المصدر:  | 10 يونيو 2017 | الأولى, عالم |

761956thumbnail-php-file-221823291761956.png

 

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”، اليوم السبت، إن الأزمة بين قطر ودول عربية أخرى قد تقود إلى حرب، مضيفاً أنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر.

وأضاف غابرييل للصحيفة “ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب”، مشيراً إلى ما وصفها فظاظة “شديدة” في العلاقات بين دول متحالفة وجيران في الخليج.

وقال غابرييل إن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه.

وتابع “بعد محادثاتي هذا الأسبوع أعلم مدى خطورة الموقف لكنني أعتقد أن هناك فرص جيدة أيضا لإحراز تقدم”، حسب وكالة “رويترز”.

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الله يستر…ألمانيا تتوقع حربا وشيكة في الخليج بعد محاصرة قطر”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب