الله يستر…ألمانيا تتوقع حربا وشيكة في الخليج بعد محاصرة قطر

قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج”، اليوم السبت، إن الأزمة بين قطر ودول عربية أخرى قد تقود إلى حرب، مضيفاً أنه لا تزال هناك فرصة لنزع فتيل التوتر.

وأضاف غابرييل للصحيفة “ثمة خطر من أن يقود هذا الخلاف إلى حرب”، مشيراً إلى ما وصفها فظاظة “شديدة” في العلاقات بين دول متحالفة وجيران في الخليج.

وقال غابرييل إن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت أكدت مخاوفه.

وتابع “بعد محادثاتي هذا الأسبوع أعلم مدى خطورة الموقف لكنني أعتقد أن هناك فرص جيدة أيضا لإحراز تقدم”، حسب وكالة “رويترز”.

الوسوم: وزير , وكالة

