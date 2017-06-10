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العثور على رصاصة صالحة للاستعمال أمام كنيسة بالرباط يحرك المصالح الأمنية

المصدر:  | 10 يونيو 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أكدت مصادر إعلامية محلية أن عناصر الأمن حلت أول أمس الخميس بمحيط الكنيسة الأرثدكسية بالرباط وذلك بعد توصلها بإخبارية تفيد العثور على رصاصة صالحة للاستعمال بالمكان المذكور.

وحسب ذات المصدر، فإن مواطنا كانا مارا بالمكان هو من عثر على الرصاصة، ليسارع إلى إبلاغ عناصر الأمن التي حضرت إلى عين المكان للمعاينة.

هذا وقد تم إخبار الشخص المبلغ للتحقيق من طرف الشرطة القضائية التي تحاول العثور على طرف خيط يقوده إلى تحديد هوية صالحب الرصاصة.

 

 

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