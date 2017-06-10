رسميا…هذه هي التهم الموجهة لرفيقي الزفزافي سيليا وكريم أمغار

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

في آخر تطورات عملية اعتقال الناشكين البارزين في حراك الريف، سيليا وكريم أمغار، أمر قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء إحالة الموقوفين على السجن المحلي عكاشة رهن الاعتقال الاحتياطي.

وحسب مصادر رسمية، فقد وجهت لسليمة الزياني الشهيرة بسيليا تهمة المشاركة في مظاهرة بدون ترخيص، والتحريض على التظاهر والعصيان، وإهانة موظفين عموميين، بينما كان حظ أمغار أسوء لأنه سيتابع بتهمة إضرام النار وزعزعة عقيدة المسلمين والمس بالوحدة الترابية للمملكة، وهي تهم جنائية ثقيلة جدا.

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