فايسبوكيون ينشرون صورا مفبركة لرجال أمن يقومون بسرقة الممتلكات بالحسيمة

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

عبر مجموعة من النشطاء الفايسبوكيين عن استيائهم من لجوء صفحات محسوبة على حراك الريف بنشر عدد من الصور المفبركة التي تظهر رجال أمن وهم يسرقون ممتلكات المواطنين بالحسيمة ونواحيها.

عدد من نشطاء العالم الأزرق، وحتى المتعاطفون منهم مع مطالب المحتجين ومعاناتهم الحالية، اعتبروا أن اللجوء إلى أسلوب الفبركة وترويج الإشاعات سيضر كثيرا بالحراك وسيؤثر مباشرة على مصداقية ما سيتم نشره لاحقا حتى وإن كان حقيقيا.

هذا واستدل المستنكرون بصورة منتشرة بكثرة تظهر رجل أمن وهو يسرق دراجة هوائية، إلا أن المتأمل فيها يرى بوضوح أن ظل الشرطي وحده الذي يظهر على الأرض مما يعني أن المفبرك قام بإلصاق الدراجة بالفوتوشوب لتشويه سمعة القوات العمومية.

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