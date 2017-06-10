المالكي في حيرة بعد رفض برلمانيي البام استلام الهواتف الذكية

أخبارنا المغربية

رفض الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، استلام أجهزة “الآيباد” والهواتف التي يمكن أن يعيدها أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة إلى رئاسة البرلمان.

و وفق صحيفة “الأسبوع الصحفي” فإن المالكي أكد أن المجلس لا يتوفر على مخزن لرمي الأجهزة بعد أن استعملت، والتي لا يمكن لشركة الاتصالات القبول بإرجاعها وفسخ العقود الموقعة بشأنها، وبالتالي إذا أراد “البام” التخلص منها فيمكن وضعها في القمامة، أما في مجلس النواب فلا مسطرة لتسلم الخردة ولا حلا عمليا مع الشركة المعنية.

الوسوم: البام , المجلس

