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في زمن الاحتراف…حسنية أكادير يبيع عقاراته لأداء مستحقات لاعبيه

المصدر:  | 10 يونيو 2017 | رياضة |

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أخبارنا المغربية : أحمد الهيلالي

أوردت يومية الأخبار في عددها الجديد خبرا مفاده إقدام إدارة فريق حسنية أكادير على دراسة إمكانية بيع بقعة أرضية في ملكية النادي لتغطية بعض المصاريف والمستحقات العالقة للاعبين الذين يودون مغادرة الفريق بعد أن إنتهت عقودهم ولم يتم تجديدها.

ووفق ذات المصدر ، فإن الفريق السوسي يمر من أزمة مالية خانقة هذا الموسم ولجأ لحل بيع البقعة الأرضية المتواجدة بحي تليلا، البالغة مساحتها هكتارين، بعد أن تراكمت عليه الديون والتي تجاوزت المليار ونصف سنتيم.

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