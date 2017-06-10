انتبهوا…شركة مارس تسحب الآلاف من منتجاتها من الأسواق بسبب جرثومة خطيرة

أعلنت شركة مارس لصناعة الشكولاتة، سحب كميات من بعض منتجاتها، مثل “جالاكسي ومالتيزرز وتيزرز ومنسترلز من الأسواق “لاحتمال احتوائها على جرثومة “السالمونيلا”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، اليوم السبت، أن الشركة حذّرت من أن المنتجات المطروحة للبيع في بريطانيا وأيرلندا “يجب عدم تناولها”.

وأوضحت أن قرار السحب جاء بعدما أظهرت اختبارات احتمال وجود السالمونيلا في مكونات الشيكولاتة.

وقالت شركة مارس، إنها “تعكف على العمل عن قرب مع هيئات سلامة الغذاء المعنية ومع عملائنا للتأكد من أن المنتجات المصابة لم تعد متاحة للبيع”.

وتعتقد مارس أن الآلاف من منتجات الشكولاتة المحتمل إصابتها بالسالمونيلا بيعت بالفعل إلى الزبائن.

وطلبت الشركة من بائعي التجزئة في مختلف أنحاء المملكة المتحدة وآيرلندا سحب المنتجات المصابة من الأرفف فورًا.

وصُنّعت منتجات الشكولاتة المصابة بالسالمونيلا في مصنع الشركة بمدينة سلاو وبمقاطعة باركشير غربي لندن.

وطالبت الشركة الزبائن الذين اشتروا الحلوى المصابة بالاتصال بمركز عملاء مارس لـ “إعادتها وتلقي ما دفعوه”.

و”السالمونيلا” عبارة عن جرثومة عضوية منتشرة في الطبيعة وفي العديد من الكائنات الحية، تنتقل العدوى بها عن طريق الفم، من خلال تناول أغذية، أو مياه ملوثة بالجرثومة، وتستطيع السالمونيلا تلويث الغذاء وتسميمه بشكل يصيب آلاف المرضى.

ومن أعراض الجرثومة، تلوث في الجهاز الهضمي يظهر كإسهال، وقد يكون دموياً أحياناً مصحوباً بشكل عام بارتفاع درجة حرارة الجسم، ومصاحب لغثيان وقيء.