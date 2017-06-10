فظيع…أم بسيدي قاسم تجبر ابنتها ذات 3 سنوات على شرب السم انتقاما من زوجها

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

جريمة مأساوية تلك التي شهدت منطقة زكزوطة القريبة من سيدي قاسم فصولها أول أمس الخميس بعدما تم نقل سيدة وابنتها ذات 3 سنوات على وجه الاستعجال إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة إثر إصابتهما بسمم حاد.

مسادر محلية قالت أن خلافا وقع بين السيدة وزوجها ، لتقوم بعده بشرب كمية من سم الفئران وتجبر ابنتها الصغيرة على شربه كذلك في محاولة انتحار جماعي .

هذا ولازالت الصغيرة ترقد بالمستشفى الجهوي بالقنيطرة بعدما تم نقلها إليه لخطورة حالتها بينما بدأت الأم تتماثل للشفاء.

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