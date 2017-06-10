المنتخب المغربي يثير الشكوك قبل استئناف تصفيات المونديال بخسارته أمام الكاميرون (فيديو)

أخبارنا المغربية :

عاد المنتخب المنتخب المغربي ليثير الشكوك مجددا قبل استئناف تصفيات المونديال، بعد خسارته أمام نظيره الكاميروني بهدف لصفر ، بعد زوال اليوم السبت بملعب أحمد أحيجو ، في أول ظهور له ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع سنة 2019.

و سجل هدف الكاميرون اللاعب فانسان أبوبكار في الدقيقة 29 مستغلا خطأ في التغطية ارتكبه المدافع زهير فضال.

و ترك غياب المصابين مروان داكوستا و كريم الاحمدي فراغا كبيرا في تشكيلة الاسود ، بسبب عدم وجود بدائل على نفس المستوى .

و فضل المدرب الفرنسي هيرفي رونار منح الثقة للاعبين من البطولة الوطنية، حيث أقحم وليد أزارو كرسمي في الهجوم على حساب بوحدوز المتألق في الكان الاخيرة ، و جواد ياميق في الدفاع الى جانب زهير فضال قبل أن يستبدله مبكرا بالناهيري .

و عن نفس المجموعة (الثانية ) ، فازت مالاوي على جزر القمر بهدف يتيم سجله جيرالد بيري في الدقيقة 31 ، لتعلتي الصدارة ، ب3 نقاط متبوعة بالمغرب و جزر القمر ب0 نقطة ، بينما لا تحتسب نقاط الكاميرون لكونها تشارك في التصفيات بصفة شكلية على اعتبار أنها البلد المنظم للكان .

و يخوض المنتخب المغربي في شهر غشت المقبل مباراة قوية أمام مالي برسم تصفيات مونديال روسيا .

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