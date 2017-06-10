ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > فضيحة : في عز رمضان، اعتقال طبيب و ممرضتين بعد “جلسة خمرية” ماجنة
مقالاث مشابهة
فضيحة : في عز رمضان، اعتقال طبيب و ممرضتين بعد فضيحة : في عز رمضان، اعتقال طبيب و ممرضتين بعد "جلسة...
القضاء يحيل باشا متهما بالارتشاء على سجن سلا القضاء يحيل باشا متهما بالارتشاء على سجن سلا
الخميسات .. تهمة الارتشاء تقود رئيس قيادة الى السجن الخميسات .. تهمة الارتشاء تقود رئيس قيادة الى السجن

فضيحة : في عز رمضان، اعتقال طبيب و ممرضتين بعد “جلسة خمرية” ماجنة

المصدر:  | 10 يونيو 2017 | حوادث |

761825thumbnail-php-file-3ti9alda3ara29-496888205761825.png

أخبارنا المغربية ــ مراكش

اهتزت مقاطعة المنارة بمراكش على وقع فضيحة أخلاقية بطلها طبيب بعد اعتقاله رفقة ممرضتين داخل شقة تعود لملكية الطبيب وهم في حالة سكر طافح.

و أشارت مصادر محلية أن  عناصر المنطقة الأمنية التابعة لمقاطعة المنارة اعتقلت الطبيب و الممرضتين أحدهما متزوجة، بعد قضاء ليلة حمراء داخل الشقة في شرب الخمر وممارسة الجنس.

و أفادت المصادر أن  الطبيب المعتقل كان محل العديد من فضائح الفساد المتعلقة بالدعارة والسكر العلني والتي توبع فيها قضائيا أكثر من مرة، والتي كان آخرها تسببه في حادثة سير مروعة بشارع “كماسة” في مراكش بسبب السكر الطافح.

الوسوم: , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “فضيحة : في عز رمضان، اعتقال طبيب و ممرضتين بعد “جلسة خمرية” ماجنة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب