فضيحة : في عز رمضان، اعتقال طبيب و ممرضتين بعد “جلسة خمرية” ماجنة

أخبارنا المغربية ــ مراكش

اهتزت مقاطعة المنارة بمراكش على وقع فضيحة أخلاقية بطلها طبيب بعد اعتقاله رفقة ممرضتين داخل شقة تعود لملكية الطبيب وهم في حالة سكر طافح.

و أشارت مصادر محلية أن عناصر المنطقة الأمنية التابعة لمقاطعة المنارة اعتقلت الطبيب و الممرضتين أحدهما متزوجة، بعد قضاء ليلة حمراء داخل الشقة في شرب الخمر وممارسة الجنس.

و أفادت المصادر أن الطبيب المعتقل كان محل العديد من فضائح الفساد المتعلقة بالدعارة والسكر العلني والتي توبع فيها قضائيا أكثر من مرة، والتي كان آخرها تسببه في حادثة سير مروعة بشارع “كماسة” في مراكش بسبب السكر الطافح.

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