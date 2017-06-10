ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > رياضة > ياسين الصالحي خارج حسابات الظفرة الإماراتي
مقالاث مشابهة
المنتخب المغربي يثير الشكوك قبل استئناف تصفيات المونديال بخسارته أمام الكاميرون (فيديو) المنتخب المغربي يثير الشكوك قبل استئناف تصفيات...
ياسين الصالحي خارج حسابات الظفرة الإماراتي ياسين الصالحي خارج حسابات الظفرة الإماراتي
المغرب التطواني يسعى للتعاقد مع لاعب الكوكب المراكشي المغرب التطواني يسعى للتعاقد مع لاعب الكوكب المراكشي

ياسين الصالحي خارج حسابات الظفرة الإماراتي

المصدر:  | 10 يونيو 2017 | رياضة |

761821thumbnail-php-file-salhi-321636425761821.png

أخبارنا المغربية : تطوان

بات ياسين الصالحي خارج حسابات نادي الظفرة الإماراتي لكرة القدم، رغم الأداء الجيد الذي بصم عليه خلال الاشهر الاخيرة مع الفريق الإماراتي.

وبرر المدرب السوري محمد قويض رفضه التعاقد مع الصالحي بحاجة فريقه للاعب بديل لرأس حربة المهاجم عمر خريبين المعار إلى الهلال السعودي حتى نهاية الموسم مقابل مليون دولار.

وبالتالي سيضطر الصالحي إلى العودة إلى المغرب التطواني بحكم وضعيته كمعار ، في انتظار امكانية مناقشة عرض آخر.

 

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “ياسين الصالحي خارج حسابات الظفرة الإماراتي”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب