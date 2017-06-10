ياسين الصالحي خارج حسابات الظفرة الإماراتي

أخبارنا المغربية : تطوان

بات ياسين الصالحي خارج حسابات نادي الظفرة الإماراتي لكرة القدم، رغم الأداء الجيد الذي بصم عليه خلال الاشهر الاخيرة مع الفريق الإماراتي.

وبرر المدرب السوري محمد قويض رفضه التعاقد مع الصالحي بحاجة فريقه للاعب بديل لرأس حربة المهاجم عمر خريبين المعار إلى الهلال السعودي حتى نهاية الموسم مقابل مليون دولار.

وبالتالي سيضطر الصالحي إلى العودة إلى المغرب التطواني بحكم وضعيته كمعار ، في انتظار امكانية مناقشة عرض آخر.

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