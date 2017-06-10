لاعبون مغاربة يصرون على الصيام في مباراة الكامرون

أخبارنا المغربية :

كشف مذيع قناة “بي إن سبورتس” الناقلة في هذه الاثناء لمباراة المنتخب المغربي أمام الكاميرون بياوندي، برسم تصفيات الكان ، أن هناك عدد من لاعبي المنتخب مفطرين، بينما أصر آخرون على الصيام رغم الطقس الحار.

و قال المذيع المغربي جواد بدة نقلا عن مصادر من ياوندي، أن اللاعب وليد أزارو أصر على الصيام ، في حين ظهر بعض لاعبي المنتخب يشربون المياه في عملية الاحماء و خلال المباراة، من بينهم لاعب الفتح محمد الناهيري الذي عوض جواد ياميق في تغيير مبكر أقدم عليه المدرب هيرفي رونار .

يذكر أن الشوط الاول انتهى بتقدم الكاميرون بفضل هدف أبوبكار في الدقيقة 29 مستغلا خطأ في التغطية ارتكبه المدافع زهير فضال.

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