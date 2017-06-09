مغاربة إيطاليا حولوا 270 مليون يورو نحو بلدهم خلال السنة الماضية

أخبارنا المغربية : متابعة

كشفت إحصائيات بنك إيطاليا أن التحويلات المالية التي قام بها المهاجرون المغاربة اتجاه موطنهم الأصلي بلغت 270 مليون يورو خلال السنة الماضية مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 2.7% مقارنة بالسنة التي سبقتها.

وحسب ذات الأرقام التي نشرتها إحدى الهيئات المختصة في قضايا الهجرة بإيطاليا و نقلها موقع “مغريبني” المهتم بشؤون مغاربة إيطاليا، فإن التحويلات المالية للمهاجرين الأجانب المقيمين بإيطاليا شهدت عموما تراجعا بحوالي 30% خلال خمس السنوات الأخيرة حيث لم تتجاوز 5 ملايير يورو خلال سنة 2016 بينما كانت قد وبلغت سنة 2011 حوالي 7 ملايير ونصف يورو.

و أوضح ذات المصدر أنه على عكس الظاهرة العامة التي تشهدها التحويلات المالية للمهاجرين الأجانب بإيطاليا باستمرار تراجعها، فإن التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة عادت في السنتين الأخيرتين للانتعاش من جديد، مسجلة بذلك ارتفاعا بحوالي 15% مقارنة بسنة 2013.

يذكر أن الإحصائيات التي يقدمها بنك إيطاليا تشمل التحويلات المالية التي تتم عن طريق الأبناك أو المؤسسات المالية او التصريح بها بطريقة رسمية ولا تشمل الأموال التي يتم تحويلها بصفة شخصية سواء بطرق قانونية كالأموال التي يسمح القانون بنقلها دون التصريح بها، أو بطرق غير قانونية بتهريبها.

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