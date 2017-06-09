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هذا هو موقف المغرب من قرار السعودية وأتباعها مقاطعة دولة قطر

المصدر:  | 9 يونيو 2017 | الأولى, سياسة |

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أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

رغم أن المغرب لم يصدر بعد أي بلاغ رسمي يعلن من خلاله عن موقفه من الأزمة الخطيرة التي تعصف بدول الخليج العربي، إلا أن مجموعة من المحللين السياسيين اعتبروا أن هذا التأخر في إصدار بيان ديبلوماسي يعتبر في حد ذاته موقفا صريحا من الأزمة.

وحسب ذات المصدر، فإنه من الواضح جدا أن المغرب اختار نهج طريق الحياد رغم العلاقات القوية التي تربطه بالسعودية، عرابة قرار المقاطعة المفاجئ ضد قطر، وذلك بسبب الدفئ الذي عاد مؤخرا للعلاقات المغربية القطرية ، وبالتالي فالمملكة اختارت عدم المجازفة، لإن امكانية تصالح الأشقاء الخليجيين واردة جدا بعد دخول أمير الكويت “بخيط أبيض”.

هذا ولازالت الديبلوماسية المغربية تراقب عن كثب آخر تطورات الأزمة رافضة الانسياق وراء موجة الدعم للموقف السعودي والتي جرت كلا من موريتانيا والأردن.

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