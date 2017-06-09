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رونار يقف في صف لاعبيه وينتقد بشدة زياش ومن هتف باسمه من الجماهير المغربية

المصدر:  | 9 يونيو 2017 | رياضة |

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أخبارنا المغربية : محمد الميموني

استغل الناخب الوطني هيرفي رونار الندوة الصحافية التي عقدها بالكاميرون استعدادا لملاقاة الأسود غير المروضة لتوجيه مدفعيته الثقيلة نحو نجم الأياكس حكيم زياش ومن سانده وهتف باسمه من الجماهير المغربية بمدرجات ملعب أدرار خلال اللقاء الودي ضد هولاندا.

رونار اعتبر أنه من حق اللاعبين درار وبلهندا الغضب  والقيام بردة فعل عصبية تجاه الجماهير المغربية ، لافتا انتباه المشاهدين إلى أن زياش ،لاعبهم المفضل، فضل قضاء عطلته في سلام على تمثيل منتخب بلاده.

للإشارة فإن المتخب المغربي سيخوض غدا السبت على الساعة 2 زوالا أول مباراة له ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا 2019 ضد حامل اللقب الكاميرون بالعاصمة ياوندي. 

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