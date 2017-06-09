الحرارة تجبر لاعبي المنتخب المغربي على الإفطار في مواجهة الكامرون

أخبارنا المغربية :

قال عبد الرزاق هيفتي طبيب المنتخب المغربي، بأنه طالب العناصر الوطنية بإفطار يوم غد السبت حيث سيواجه المنتخب المغربي نظيره الكامروني بملعب احمدو احيجو بياوندي، برسم أولى جولات تصفيات كأس إفريقيا للأمم.

و أكد هيفتي في تصريح اعلامي، أن الكلمة الأخيرة تبقى للاعبين ومدى استعدادهم لخوض المباراة صائمين من عدمه، حيث قال “طالبنا من اللاعبين إفطار يوم المباراة كي لايعانوا كثيرا أمام خصم قوي من حجم المنتخب الكامروني لكن الكلمة الأخيرة تبقى لهم،إن أرادوا أن يفطروا أو يصوموا فذلك شأنهم”.

و كشفت مصادر اعلامية أن أغلب اللاعبين عازمون على الإفطار، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، مستفدين من رخصة الإفطار وفق المنظور الديني لأنهم في وضعية سفر.

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