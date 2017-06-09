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الأمم المتحدة تصفع الدول المقاطعة لقطر بهذا الموقف !!

المصدر:  | 9 يونيو 2017 | الأولى, عالم |

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أكدت الأمم المتحدة أنها تلتزم بقوائم التصنيفات الإرهابية التي تصدرها مؤسساتها وليس أي جهة أخرى، وذلك ردا على قائمة أصدرتها دول تحاصر قطر، وتضم شخصيات وهيئات خيرية منها مؤسسة قطر الخيرية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن علاقات المنظمة الدولية قوية بمؤسسة قطر الخيرية، وإن لها مشاريع مشتركة معها في اليمن وسوريا والعراق.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر أصدرت بيان مشتركا، صنفت فيه شخصيات ومؤسسات خيرية من جنسيات مختلفة على أنها “إرهابية”.

وتضمنت القائمة 59 شخصية من بينها الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وكذلك 12 هيئة منها مؤسستا قطر وعيد الخيريتان.

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