عوتاني … فايسبوكيون يتداولون فيديو للص سرق دراجة نارية بسرعة البرقويطلقون حملة لاعتقاله
أخبارنا المغربية : جمال مايس
يتم تداول عبر الواتساب وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه لص قام بالتربص بدراجة نارية بأحد أحياء بني ملال ، وسرقها بسرعة البرق وبطريقة محترفة.
وحسب مصادر مطلعة فالدراجة المسروقة تعود لشاب يشتغل من عرق جبينه يعمل رصاصا “بلومبيي” ، دخل إلى المنزل لاصلاح عطب في الماء ، ليخرج ويجد دراجته التي يتنقل على متنها قد اختفت وسرقتها أياد غادرة .
هذا ووفق ذات المصادر فالشاب تقدم للأمن الوطني ببني ملال بشكاية في الموضوع يوم الأحد الماضي ، لكن لحدود كتابة هاته السطور لم يتم القبض على اللص .
وطالب نشطاء فايسبوكيون من الشرطة ببني ملال باعتقال هذا السارق الذي رزء الشاب في دراجته النارية.
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