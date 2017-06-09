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عوتاني … فايسبوكيون يتداولون فيديو للص سرق دراجة نارية بسرعة البرقويطلقون حملة لاعتقاله

المصدر:  | 9 يونيو 2017 | حوادث |

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أخبارنا المغربية : جمال مايس

يتم تداول عبر الواتساب وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه لص قام بالتربص بدراجة نارية بأحد أحياء بني ملال ، وسرقها بسرعة البرق وبطريقة محترفة.

وحسب مصادر مطلعة فالدراجة المسروقة تعود لشاب يشتغل من عرق جبينه يعمل رصاصا “بلومبيي” ، دخل إلى المنزل لاصلاح عطب في الماء ، ليخرج ويجد دراجته التي يتنقل على متنها قد اختفت وسرقتها أياد غادرة .

هذا ووفق ذات المصادر فالشاب تقدم للأمن الوطني ببني ملال بشكاية في الموضوع يوم الأحد الماضي ، لكن لحدود كتابة هاته السطور لم يتم القبض على اللص .

وطالب نشطاء فايسبوكيون من الشرطة ببني ملال باعتقال هذا السارق الذي رزء الشاب في دراجته النارية.


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