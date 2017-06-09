التسريبات تنتقل من الباكلوريا إلى ماستر شاف سيليبريتي…وهذا هو النجم الذي خطف اللقب

أخبارنا المغربية : حنان سلامة

متابعة جماهيرية كبيرة تلك التي يحظى بها برنامج الطبخ ماستر شاف في نسخته الخاصة بالمشاهير والذي يبث على القناة الثلنية المغربية، وذلك بسبب حضور عدد من نجوم الفن والرياضة العروفين وعلى رأسهم دنيا بوطازوت وإيكو والدوزي وطارق البخاري وبن عبد الجليل وليلى حديوي ومنى فتو.

هذا وكشفت مجموعة من المصادر من داخل قناة دوزيم عن هوية النجم الذي سينال لقب الموسم الثاني من البرنامج، ويتعلق الأمر بالمغني الشاب عبد الحفيظ الدوزي الذي تمكن من إقناع لجنة التحكيم المكونة من الشاف موحا والشاف مريم بمؤهلاته وقدراته المتميزة في مجال الطبخ.

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