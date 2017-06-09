كيف تعالج الإحساس بالتخمة بعد وجبة كبيرة؟

الموائد الكبيرة وأيام المناسبات هي ما تغري بأكل كميات كبيرة تفوق قدرة المعدة على الهضم، ونتيجة لذلك تشعر بالتخمة وليس فقط الشبع والامتلاء. إليك ما تفعله في هذه المواقف لتعالج عسر الهضم وتريح معدتك بسرعة:

النعناع. قم بغلي بعض أوراق النعناع وشربها قبل أن تمتلئ معدتك إلى درجة لا تستطيع معها شرب النعناع.

الملابس. من الضروري ارتداء ملابس مريحة عندما تشعر أنك أكلت أكثر مما يجب.

وضعية الجلوس. احرص على الجلوس بحيث يكون ظهرك منتصباً، لأنها أفضل وضعية للهضم السريع.

تمطّى. قم ببعض حركات التمدد لتتمطّى عضلات جسمك. استدر وارفع يديك لأعلى وتمطّى للتساعد عملية الهضم.

الوجبة التالية. احرص على اختيار نوعيات صحية من الأطعمة للوجبة التالية، لتحتوي على البروتين الخالي من الدهون، والخضروات بشكل أساسي.