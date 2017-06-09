كيف تميز بين أنواع فرط النشاط ونقص الانتباه؟

هناك 3 أنواع من اضطراب فرط النشاط ونقص الانتباه تؤثر على الأطفال والكبار، وعادة يتم تشخيص المشكلة لدى الأطفال قبل بلوغ 12 عاماً. ينقسم هذا الاضطراب إلى: فرط النشاط، ونقص الانتباه، ثم النوع الثالث وهو مزيج من النوعين. إليك ما تحتاج معرفته عن أنواع هذا الاضطراب

فرط النشاط. من علامات هذا الاضطراب أن الطفل يظل يركض في اتجاه دائري حتى يدوخ، ويمكن أن يعبّر عن فرط نشاطه بهز ساقيه بسرعة، وبشكل عام يجد الطفل المصاب بهذه الحالة معاناة في الانتظار، وقد يتصرف تصرفات مؤذية للتعبير عن ملله الشديد.

نقص الانتباه. الغفلة هي أهم سمات هذه الحالة، ينسى المصاب بمشكلة نقص الانتباه ما كان يتحدث عنه، ويجد صعوبة في متابعة مجموعة متسلسلة من الأمور، ويكون مشتتاً، وينتقل من مشروع لآخر دون أن يتم الأول لمجرد أن المشروع الجديد يبدو مثيراً للاهتمام.

من علامات هذه المشكلة صعوبة استماع الطفل إلى من يتحدث إليه، وتأخر المستوى التعليمي في القراءة والحساب على الرغم مما يبدو على الطفل من انطباعات ذكية. لكن يعتقد الطفل في هذه الحالة أنه “غبي”، ما يؤثّر على خياراته فيما بعد.

أهم سمة من سمات نقص الانتباه هي الفوضى، وعدم استكمال الأشياء.

مزيج من النوعين. بعض الأطفال والكبار يصابون بمزيج من نوعي هذا اضطراب، فيكون لديهم فرط في النشاط ونقص في الانتباه، وهو ما يجعل الطفل كثير الحركة دون اتجاه معين، وفي الوقت نفسه لديه ضعف شديد في التركيز.

في حالة ملاحظة أية علامات مما سبق الإشارة إليها على طفلك قم باستشارة الطبيب بخصوص البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.

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