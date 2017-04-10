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تنظيم الملتقى الرابع للتأمين يومي 19 و20 أبريل بالدار البيضاء تنظيم الملتقى الرابع للتأمين يومي 19 و20 أبريل بالدار...

تنظيم الملتقى الرابع للتأمين يومي 19 و20 أبريل بالدار البيضاء

المصدر:  | 10 أبريل 2017 | غير مصنف |

 

تنظم الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين يومي 19 و20 أبريل الجاري بالدار البيضاء، الملتقى الرابع للتأمين تحت شعار: “تحديث تجربة الزبون في العصر الرقمي”.

وأفاد بلاغ للجامعة، أن برنامج هذا الملتقى الذي سينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يضم ست محاضرات، يتمحور موضوعها الأساسي حول “استعمال التقنية الرقمية في مجال التأمينات وتأثيرها على تجربة الزبون، ويشارك فيها أربعون خبيرا مغربيا وأجنبيا.

كما يشمل لقاءات أعمال ثنائية بين مختلف شركات عالم التأمين وإعادة التأمين والتمويل، وتوقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين والجامعة السنغالية لشركات التأمين.

وجاء في تصريح لرئيس الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، السيد حسن بن صالح، أن “استعمال التقنية الرقمية يمنح فرصا هائلة لزيادة نسبة انتشار التأمين في إفريقيا”، وعبر عن أمله في أن تتمكن شركات التأمين الإفريقية، خلال هذا المنتدى، من اكتشاف الخيارات المختلفة التي يمكن استغلالها للاستفادة من مزايا استعمال التقنيات الرقمية.

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