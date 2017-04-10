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في حادث غريب .. مصرع مغربي بعد سقوط سيارته من باخرة بميناء سبتة (فيديو)

المصدر:  | 10 أبريل 2017 | حوادث |

في حادث غريب .. مصرع مغربي بعد سقوط سيارته من باخرة بميناء سبتة (فيديو)

أخبارنا المغربية : تطوان 

لقي مواطن مغربي مقيم بإسبانيا ، مصرعه أمس الأحد، بعد سقوط سيارته بميناء سبتة المحتلة عند محاولته النزول من الباخرة القادمة من ميناء الجزيرة الخضراء.

و أوضحت الشرطة الأسبانية أن الضحية كان يقيم في برشلونة ويبلغ من العمر 59 عاما ، وانه وقع في الحوض على الساعة السابعة و الربع من صباح يوم الأحد ، حيث غرق داخل سيارته تحت مياه البحر.

و قالت الشرطة ان الهالك خرج بسرعة من الباخرة لعبور الميناء ، دون الامتثال لتوجيهات العناصر الأمنية، فسقط هو وسيارته في الحوض أثناء رسو الباخرة التي كان على متنها.

هذا، و استخرج عناصر الأمن السيارة من الماء، فوجدت الرجل بداخلها وقد فارق الحياة جراء اصطدامها بجدار الميناء.

و فتحت الشرطة الإسبانية تحقيقا معمقا في الحادث لمعرفة الأسباب الحقيقية لسقوط سيارة الضحية في حوض ميناء المدينة، وفق وسائل إعلام بسبتة المحتلة.


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