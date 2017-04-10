طنجة تحتضن سباقا فريدا لأسرع نادل و نادلة بالمغرب

أخبارنا المغربية : طنجة

تستضيف مدينة طنجة يوم الأحد 16 ابريل الجاري،على الساعة الرابعة بعد الزوال، بكورنيش عاصمة البوغاز، وتحديدا قرب برج الحجوي التاريخي الشهير، فعاليات البطولة الوطنية الأولى لسباق النوادل، المنظمة من طرف جمعية البركة للأعمال الاجتماعية، بتنسيق مع رابطة طنجة الكبرى لأرباب المقاهي العصرية، وبشراكة مع مؤسسة كنال طنجة للصحافة والاتصال والعلاقات العامة.

و حسب بلاغ الجهة المنظمة الدي توصلنا بنسخة منه ، تتوخى هذه التظاهرة المتميزة الأولى من نوعها بالمغرب، المتمثلة في البطولة الوطنية الأولى لسباق النوادل، والتي تأتي بمناسبة عودة المملكة المغربية إلى حضن الاتحاد الإفريقي، وتدشين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمنطقة الصناعية الصينية، واحتفاء بحلول الموسم الصيفي لمدن الشمال ، (تتوخى ) المساهمة في الترويج السياحي والثقافي لعروسة الشمال على المدى القريب والبعيد، لاسيما والحدث سيقوم بتغطيته وسائل إعلام وطنية ودولية، وسيعرف حضور شخصيات رسمية بارزة في عدة مجالات مغربية وافريقية وعالمية، مع برمجة فقرات متنوعة تجمع بين الفكري الرياضي و الترفيهي.

وقال السيد كادم بوطيب، مدير التظاهرة، أن هذا السباق سيكون فريدا من نوعه للنوادل، يهدف إلى اختبار مهاراتهم في سرعة القيام بمهام أعمالهم.

وأضاف نفس المتحدث، أن المنافسة سيشارك فيها نحو 120 نادل ونادلة، بحضور لجنة تحكيم ، وسيخوضون السباق على مسافة كيلومتر، كل واحد منهم يحمل صينية عليها قنينتين من المشروبات المختلفة، بالإضافة إلى زجاجة مياه غازية.

وسيكون تركيز النوادل واضحا للغاية خلال السباق، إذ ستكون أعينهم تركز على الصواني التي بأيديهم بالإضافة إلى الطريق أمامهم، على اعتبار أن الفائز سيكون هو أول الواصلين لخط النهاية شريطة الحفاظ على صينيته سليمة، وسيستفيد الفائزون الستة من جوائز مادية ومعنوية مهمة.

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