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البنوك التشاركية تجمع الجواهري بالعدول

المصدر:  | 10 أبريل 2017 | إقتصاد |

أخبارنا المغربية 

نظمت الهيئة الوطنية للعدول، أول أمس السبت بالرباط، ندوة علمية حول موضوع “العقود العدلية بالبنوك التشاركية بالمغرب”.

و وفق يومية المساء في عددها الصادر اليوم، فقد أكد رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، محمد ساسيوي، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق البنوك التشاركية بالمغرب، التي انتظرها المواطنون لوقت طويل، كفيل بحل العديد من الإشكالات المتعلقة بطلب وتسديد القروض. 

ومن جانبه أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في كلمة ألقيت نيابة عنه، أن إدخال هذه البنوك وإدماجها في المنظومة البنكية المغربية ما هو إلا تتويج لمسار طويل بدأ منذ سنوات.

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