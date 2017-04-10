بالفيديو : حاتم عمور يشعل العاصمة التونسية بحضور أزيد من 15 ألف شخص متفرج

في ليلة ساحرة عاشتها تونس نهاية الأسبوع، أحيى النجم المغربي حاتم عمور بقصر الرياضة بالمنزه سهرة فنية كبرى تحت عنوان ” لقاء المغاربة ” بالعاصمة التونسية، بمناسبة الإحتفال بعيد الشهداء وذلك بحضور أزيد من 15 ألف متفرج في ليلة موسيقية مغربية خالصة.

وقدم عمور في حفل إنتظره الالاف من محبيه، عرضا رفقة نخبة من الموسيقين المغاربة والتونسين يحتوي على باقة من أجمل أغانيه من بينها “حسدونا “، ” الأول “، ” مشيتي فيها ” وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجماهير الحاضرة وذلك في أجواء إحتفالية إستمرت أكثر من ساعة.

وبدأ عمور سعيدا وممتنا لجماهير تونس التي تفاعلت مع عرضه، والتي صدحت بإسمه كثيرا حيث قدم مفاجئة خاصة لجمهور العاصمة بتقديم أغنية تونسية شعبية ” عمي الشيفور ” تعبيرا عن حبه لهم.

جدير بالذكر، أن عمور قد حل مساء يوم السبت ضيفا على برنامج لاباس رقم واحد في تونس على قناة الحوار التونسي الذي يقدمه الإعلامي نوفل الورتاني.





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