استنفار بالبوليساريو بسبب تعيين خليفة “روس” الصحراء المغربية

نورالدين ثلاج – أخبارنا المغربية

اتهمت جبة البوليساريو الانفصالية الأمين العام للأمم المتحدة،”أنطونيو غوتيرس”، بميله للمواقف المغربية وعدم حياده في ملف الصحراء.

وحسب المتتبعين لشؤون الصحراء والساحل، فإن هذه الهجمة غير المبررة من طرف مرتزقة البوليساريو على الأمين العام، هدفها الدفع بعدم تعيين الرئيس الألماني السابق “هورست كولر” كمبعوث شخصي للأمين العام للصحراء المغربية، الأمر الذي خلق نوعا من الاستنفار بدبلوماسية الجزائر وصنيعتها الجبهة للاعتراض على هذه الاقتراح .

الجبهة الانفصالية تعتبر تشبث غوتيريس بمقترحه القاضي بتعيين “هورست” مبعوثا شخصيا له بمثابة تحد لها وانحيازا للمغرب، مؤكدة على أن المبعوث الجديد معروف بميله للمغرب.

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