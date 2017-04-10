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الإيقاع بشخص يحترف توفير أصفاد مزورة لراقصات “ستريبتيز” بمراكش

المصدر:  | 10 أبريل 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

تمكنت عناصر الأمن بمدينة مراكش من الإيقاع بشخص كان على علاقة وطيدة بفرق الرقص الإباحي “ستريبتيز” التي تنشط بالملاهي الليلية بالمدينة الحمراء، حيث كان يقوم بتزويد الراقصات بأصفاد مزورة لاستعمالها في رقصاتهن الشاذة.

وحسب يومية المساء في عددها الجديد، فإن العملية تمت بعد مراقبة وترصد قامت بها بناء على معلومات توصلت بها، إذ ىتم حجز أزيد من 70 قطعة بحوزة المتهم.

 وأضافت اليومية أن المصالح الأمنية نصبت كمينا له وأوقته دون أن يتمكن من المقاومة، حيث جرى وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية إلى حين انتهاء التحقيقات.

 

 

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