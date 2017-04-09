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بالفيديو.. أفضل طريقة لتبييض الأسنان في ثلاث دقائق بالفيديو.. أفضل طريقة لتبييض الأسنان في ثلاث دقائق
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بالفيديو.. أفضل طريقة لتبييض الأسنان في ثلاث دقائق

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | صحة |

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” مقطع فيديو يرصد طريقة تبييض الأسنان في ثلاث دقائق فقط.

 

حقق مقطع الفيديو 130 ألف مشاهدة منذ نشره وتتكون الطريقة من مزج البيكينج صودا مع معجون الأسنان ووضع الخليط يورق ألومنيوم تغطي الأسنان به لمدة ثلاثة دقائق أو أكثر للأسنان الغير حساسة.

 

وأضاف مقطع الفيديو بعض النصائح للحفاظ على الأسنان وهي غسلها عقب تناول الشاي أو المشروبات الغازية وتغيير الفرشاة كل شهرين أو ثلاثة على الأكثر لعدم المساهمة في انتشار البكتيريا، وكذلك تنظيف اللسان، ويوصى باستخدام الطريقة مرة واحدة أسبوعيا. 

 

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