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بالفيديو.. ظهور مخلوقات بحرية غريبة تتغذى على قناديل بحر ميتة

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | غير مصنف |

نشر حساب “ناشيونال جيوجرافيك” عبر إنستجرام لقطات غريبة لمخلوقات تشبه القواقع تتغذى على قناديل بحر ميتة على الشاطئ.

 

سجل المشهد الغريب مصور ناشيونال جيوجرافيك “كيث لادزينسكي”، وقال إنه عثر على العديد من المخلوقات الغريبة بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي في جنوب أفريقيا المعروف بمنطقة الجاردن روت.

 

وتمت مشاركة اللقطات على الصفحة التي يتابعها نحو 74 مليون شخص، الأربعاء الماضي، ونالت إعجاب أكثر من 566 ألف شخص في 4 أيام فقط.

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