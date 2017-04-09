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بالفيديو والصور.. امرأة تنجو من الموت في اللحظة الأخيرة بالفيديو والصور.. امرأة تنجو من الموت في اللحظة الأخيرة
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بالفيديو والصور.. امرأة تنجو من الموت في اللحظة الأخيرة

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | غير مصنف |

نجت امرأة محظوظة من الموت دهسًا أسفل عجلات قطار مسرع بأوكلاند، نيوزيلندا.

 

وفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ظهرت المرأة تعبر مزلقان سكة حديد ببطء لتفاجأ بقطار مسرع يمر خلفها وتتحرك للأمام في اللحظة المناسبة لتنجو بحياتها.

 

يذكر أن عددا كبيرا من الأشخاص يعبرون السكك الحديدية بنيوزيلندا متجاهلين أجراس القطارات، حيث لقي 100 شخص حتفهم خلال السنوات العشر الماضية بسبب السكك الحديدية والأنفاق والجسور.

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