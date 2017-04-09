3 طرق غذائية تخلصك من دهون البطن

تظل دهون البطن مشكلة لكثيرين، ليس فقط ممن يعانون السمنة، ولكن هناك من يتمتعون بجسم متوازن، ولكن تبرز البطن فقط بشكل مزعج.

وتؤكد الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أنه يمكن التخلص من دهون البطن بسهولة، باتباع النصائح التالية.

تجنب المشروبات المحلاة بالسكر

لأن هذه المشروبات “عالية الفركتوز”، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة الدهون في البطن، وبسرعة. لذلك يجب التوقف عنها تماما، وكذلك المشروبات الغازية.

تناول الألياف القابلة للذوبان

هذا النوع من الألياف القابلة للذوبان؛ تمتص الماء وتساعد على إبطاء الطعام أثناء مروره بالجهاز الهضمي، مما يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة وتناول كميات طعام أقل، كما أنها تزيد معدلات حرق الجسم لدهون البطن، وهي موجودة في بذور الكتان والبروكلي، والأفوكادو والبقوليات.

شرب الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين ومضادات الأكسدة “إبيجالوكاتشين جالات”؛ وكلاهما يزيد من معدلات حرق الجسم للسعرات الحرارية، وقد أجريت دراسة على 200 سيدة، كن يشربن نحو خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميا، مع ممارسة الرياضة، فتخلصن من 6% من الدهون الموجودة تحت الجلد، ومن 9% من الدهون المختزنة في البطن، في 12 أسبوعا.