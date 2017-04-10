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مراكش ..امراة متزوجة تقدم على الانتحار عبر تناول 30 قرصا من الادوية

المصدر:  | 10 أبريل 2017 | حوادث |

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اخبارنا المغربية : مراكش

أقدمت سيدة متزوجة في منتصف عقدها الثالث، عصر يوم امس الأحد ، على محاولة للانتحار عبر ابتلاع 30 قرصا من الأدوية، بمنزل أسرتها بحي الموقف بمقاطعة مراكش المدينة .

و اكدت مصادر محلية، ان السيدة كانت تعاني من اكتئاب حاد، دفعها الى محاولة الانتحار.

ذات المصادر اوضحت أن أفراد أسرتها عثروا عليها في حالة اغماء ، حيث تم نقلها بواسطة سيارة الاسعاف على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات ، ليتم إدخالها إلى قسم العناية المركزة نظرا لخطورة وضعها الصحي.

 

 

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