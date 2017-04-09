هل يخضع العثماني لأخنوش و يوقف مواصلة إصلاح نظام المقاصة ؟

أخبارنا المغربية

يبدو أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يظهر طبق شروط عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، والتي سبق أن رفضها رئيس الحكومة المعفى، عبد الإله بنكيران.

ففضلا عن قبوله بإدخال حزب “الاتحاد الاشتراكي” إلى الحكومة، فإن العثماني قبل، أيضا، التراجع عن خطة صرف الدعم للفقراء من خلال مواصلة إصلاح نظام المقاصة، وفق ما كشفت عنه صحيفة أخبار اليوم.

وعلمت اليومية، أن البرنامج الحكومي، الذي صاغته لجنة مشكلة من أحزاب الأغلبية الستة، استبعد من بنوده مواصلة إصلاح نظام المقاصة ومنح الدعم للفئات الهشة، وهي شروط كان قد طرحها أخنوش على بنكيران في لقاء عقده في 30 أكتوبر 2016.

الوسوم: أخنوش , الحكومة , العثماني , المقاصة , الوطني , بنكيران

