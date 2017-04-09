هكذا روع أفارقة على متن سيارات فاخرة ساكنة مراكش

أخبارنا المغربية

قام حوالي 10 شبان أفارقة كانوا على متن سيارتين فاخرتين،بترويع بعض المصلين وساكنة تجزئة دار السعادة 1 1 بمراكش، في حدود الساعة الخامسة من صباح أمس الأحد.

و قالت يومية المساء في عددها الصادر غدا، أن الشبان الذين كانوا في حالة سكر، شرعوا فى الصراخ بشكل هستيري، ودون أي سبب، بينما كان البعض منهم فوق سقف السيارة، قبل أن يقوموا بقطع الطريق على بعض المصلين، الذين كانوا متجهين صوب المسجد ، ويوقظون بعض المواطنين، الذين أصيبوا بحالة رعب شديد، بسبب الصراخ وعبارات السب، التي كان يطلقها السكارى، دون أن يكونوا فى خصام أو مشاداة مع أحد.