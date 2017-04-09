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سحب قانون المالية من البرلمان لإجراء تعديلات عليه

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | إقتصاد |

أخبارنا المغربية 

قرر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية سحب مشروع قانون المالية لسنة 2017 من مجلس النواب، من أجل إدخال تعديلات عليه وفق الهندسة الحكومية الجديدة والبرنامج الحكومي المرتقب، قبل عرضه من جديد على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه في أقرب وقت لتجاوز وضعية البلوكاج، التي تعرفها العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بميزانية الاستثمار المجمدة منذ فاتح يناير.

للإشارة فإن محمد بوسعيد، عين في حكومة سعد الدين العثماني في منصب وزير الاقتصاد والمالية، وهو نفس المنصب الذي كان يشغله في حكومة عبد الإله بنكيران.

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