مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم “القاعدة” في غارة جوية جنوب شرقي أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم “القاعدة” في غارة جوية نفذت في إقليم باكتيكا جنوب شرقي أفغانستان. وقال المتحدث باسم الوزارة دولت وزيري، في تصريح بثته وكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء، إن الغارة الجوية نفذت في مقاطعة جاني خيل بالإقليم، دون أن يذكر أي معلومات مفصلة حول الغارة أو أسماء القتلى.

وأضاف وزيري، في سياق مواز، أن ثمانية مسلحين موالين لتنظيم “داعش” في أفغانستان قتلوا في غارة جوية منفصلة نفذت في إقليم نانجارهار شرقي أفغانستان.كما قتل ثمانية مسلحين آخرين في عملية مشابهة بإقليم قندوز الشمالي. ويأتي شن هذه الغارات الجوية عقب تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية مقتل زعيم بارز في تنظيم “القاعدة” يدعى قاري ياسين في إقليم باكتيكا الشهر الماضي. ويعتبر قاري ياسين عضوا بارزا في تنظيم “القاعدة” ينحدر من بلوشستان في باكستان، ولديه علاقات مع حركة طالبان الباكستانية.

كما تورط في تنفيذ هجمات إرهابية عديدة لتنظيم “القاعدة”، حسب وزارة الدفاع الأمريكية.

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