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اندلاع حريق بقاعة للاستحمام (صونا) لفندق سوفیتیل بالدار البيضاء يخلف خسائر مادية

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | حوادث |

 

أفادت السلطات المحلیة لولایة جھة الدار البیضاء – سطات بأن حریقا اندلع، مساء الیوم الأحد، بقاعة للاستحمام (صونا) بالطابق الثاني لفندق سوفیتیل المتواجد بمقاطعة سیدي بلیوط، مما أدى إلى تصاعد الأدخنة إلى الطوابق العلیا للفندق.

و قد تدخلت مصالح الوقایة المدنیة والسلطات المحلیة والأمنیة، حیث تم إخلاء الفندق من النزلاء قبل أن تتم السیطرة على الحریق، الذي خلف بعض الخسائر المادیة دون تسجیل أیة إصابات بشریة.

هذا، وقد تم فتح تحقیق من طرف السلطات المختصة للوقوف على أسباب ھذا الحریق.

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