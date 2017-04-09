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كأس الكونفدرالية .. الفتح الرباطي يفوز على المغرب الفاسي بهدفين لهدف (فيديو )

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | رياضة |

كأس الكونفدرالية .. الفتح الرباطي يفوز على المغرب الفاسي بهدفين لهدف (فيديو )

فاز اتحاد الفتح الرياضي بميدانه على المغرب الفاسي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم ذهاب الدور الأول مكرر لمسابقة الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم.

 

وكان فريق الفتح سباقا للتسجيل بواسطة اللاعب محمد فوزير في الدقيقة 20 من ضربة جزاء، قبل أن يتمكن الايفواري كوفي بوا من تعديل النتيجة في الدقيقة 84، لكن أحمد جحوح سحل هدف الفوز لرجال المدرب وليد الركراكي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع (90+4). وتجرى مباراة الإياب بين الفريقين نهاية الأسبوع المقبل بالمركب الرياضي بفاس.

 

وكان فريق اتحاد طنجة، الممثل الثاني لكرة القدم المغربية في المسابقة ذاتها قد انهزم اليوم بغينيا أمام حوريا كوناكري بهدفين للاشيء. وافتتح الفريق الغيني التسجيل في الدقيقة 18، ثم ضاعف النتيجة في الدقيقة 34.

 

ولم يستطع رجال المدرب عبد الحق بنشيخة العودة في نتيجة اللقاء خلال الشوط الثاني، أو على الأقل تسجيل هدف تفليص الفارق، الشيء الذي سيصعب من مهمتهم في مباراة الإياب التي ستجرى السبت المقبل بالملعب الكبير بطنجة.

 


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