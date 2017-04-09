اعتقال مزود فرق رقص إباحي بأزيد من 70 من الأصفاد بمراكش

أخبارنا المغربية :

استنفر أحد مزودي فرق الرقص الإباحي بالأصفاد ، المصالح الأمنية بمراكش، حيث أن فرقة تابعة لأمن مراكش تمكنت من توقيفه متلبسا بحيازة أزيد من سبعين من الأصفاد، إثر عملية مراقبة وترصد قامت بها بناء على معلومات توصلت بها.

وحسب يومية “المساء” في عددها ليوم غد الإثنين، فإن المصالح الأمنية نصبت كمين له وأوقته دون أن يتمكن من المقاومة.

و أوضحت ذات اليومية، أنه بعد توقيف المشتبه فيه، قامت عناصر تنتمي للشرطة القضائية بالمدينة الحمراء، بتفتيشه حيث عثرت بحوزته على الأصفاد.

وقامت الفرقة الأمنية بمصادرة المئات الأصفاد البلاستيكية وفتحت تحقيقا في الموضوع.

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