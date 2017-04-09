شباب أطلس خنيفرة يسحق شباب الريف الحسيمي بثلاثية (فيديو)

فريق شباب أطلس خنيفرة على ضيفه شباب الريف الحسيمي بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بخنيفرة، برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل أهداف الفريق “الزياني” كل من عبد المولى الهردومي (د28)، ونور الدين الكرش (د45)، وجونيور أتيمنغي (د90).

وبتحقيقه لنتيجة الفوز، ارتقى فريق شباب أطلس خنيفرة من المركز العاشر إلى الثامن برصيد 28 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وست هزائم، وعشرة تعادلات، فيما تجمد رصيد شباب الريف الحسيمي عند النقطة 22 في المركز 12، إلى جانب أولمبيك خريبكة المنهزم بميدانه يوم الجمعة أمام شباب قصبة تادلة بهدف للاشيء.





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