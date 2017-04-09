ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > رياضة > شباب أطلس خنيفرة يسحق شباب الريف الحسيمي بثلاثية (فيديو)
مقالاث مشابهة
شباب أطلس خنيفرة يسحق شباب الريف الحسيمي بثلاثية (فيديو) شباب أطلس خنيفرة يسحق شباب الريف الحسيمي بثلاثية...
تصفيات كأس الكونفدرالية .. اتحاد طنجة يسقط بغينيا أمام حوريا كوناكري بهدفين تصفيات كأس الكونفدرالية .. اتحاد طنجة يسقط بغينيا أمام...
"أطلس خنيفرة" يهزم ضيفه الريف الحسيمي بثلاثية

شباب أطلس خنيفرة يسحق شباب الريف الحسيمي بثلاثية (فيديو)

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | رياضة |

شباب أطلس خنيفرة يسحق شباب الريف الحسيمي بثلاثية (فيديو)

فريق شباب أطلس خنيفرة على ضيفه شباب الريف الحسيمي بثلاثة أهداف للاشيء، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي بخنيفرة، برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الوطني الأول.

وسجل أهداف الفريق “الزياني” كل من عبد المولى الهردومي (د28)، ونور الدين الكرش (د45)، وجونيور أتيمنغي (د90).

وبتحقيقه لنتيجة الفوز، ارتقى فريق شباب أطلس خنيفرة من المركز العاشر إلى الثامن برصيد 28 نقطة، جمعها من سبعة انتصارات وست هزائم، وعشرة تعادلات، فيما تجمد رصيد شباب الريف الحسيمي عند النقطة 22 في المركز 12، إلى جانب أولمبيك خريبكة المنهزم بميدانه يوم الجمعة أمام شباب قصبة تادلة بهدف للاشيء.


الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “شباب أطلس خنيفرة يسحق شباب الريف الحسيمي بثلاثية (فيديو)”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب