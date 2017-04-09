كأس ديفس .. المغرب يتفوق على ليتوانيا و يحافظ على مكانته في المجموعة الثانية لمنطقة الأورو -إفريقية

تفوق المنتخب المغربي على نظيره الليتواني بثلاثة انتصارات لإثنين، خلال اليوم الثالث من منافسات المجموعة الثانية لكأس ديفيس للتنس (المنطقة الأورو- إفريقية)، التي جرت اليوم الأحد بملاعب النادي الملكي للتنس بمراكش . وحقق المغرب في اليوم الثالث المخصص لمبارتي الفردي التعادل إثر تفوق رضا العمراني في المباراة الأولى على رودولف ميدنيس بثلاث جولات للاشيء (6-2 و 6-2 و 6-3 )، فيما انسحب أمين أهودا في المباراة الثانية، بعدما كان متخلفا في الجولة الأولى (1-6)، علما أن هذه المباراة كانت شكلية نظرا لفوز المغرب بثلاثة انتصارات لواحد وضمن بقاءه في المجموعة الثانية.

وأنهى المنتخب المغربي اليوم الأول متفوقا بانتصارين للاشيء بواسطة كل من أمين أهودا أمام ميكلس ليبيتس بثلاث جولات لواحدة (6-3، 4-6، 6-3، 6-2)، ورضا العمراني أمام مارتن بودزيس بثلاث جولات للاشيء (6-4، 7-6 (10-8)، 6-4)، قبل أن يقلص المنتخب الليتواني الفارق مع المنتخب المغربي إلى 2-1 إثر تفوقه في مباراة الزوجي أمس برسم منافسات اليوم الثاني.

وجاء فوز المنتحب الليتواني بواسطة الثنائي المكون من رودلف ميدنس وجانيس بودزيس أمام الثنائي المغربي رضا العمراني وياسين ايدمبارك (4-6، 7-6 (7-5)، 7-6 (7-4)، 6-3).

وضمن المنتخب المغربي بقاءه في المجموعة الثانية، وسيتعرف على منافسيه بعد عملية سحب القرعة المقررة في الشهور الخمسة المقبلة. وكان المنتخب المغربي قد ضمن الصعود للمجموعة العالمية (المجموعة الأولى) سنوات 2001 و 2002 و 2004، والمجموعة الثانية لكأس ديفس للمنطقة الأور -إفريقية سنة 2010 بمراكش بعد الإقصائيات الإفريقية.

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