الكشف عن أسباب حريق مطار محمد الخامس

أعلن المكتب الوطني للمطارات أن الحريق، الذي شب أمس السبت فوق سطح المحطة الجوية رقم 1 لمطار محمد الخامس الدولي، لم يؤثر على نشاط المطار.

وأوضح بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الأحد ، أن هذا الحريق، الذي اندلع على الساعة الثامنة وعشر دقائق من مساء أمس، تم التحكم فيه بسرعة وإخماده في أقل من 20 دقيقة من قبل إطفائي المطار.

وأضاف أن الحريق شب فوق سطح المحطة الجوية 1 للمطار في مساحة صغيرة تبلغ حوالي متر مربع، حيث تقوم مقاولة متعاقدة مع المطار حاليا بأشغال تعزيز السقف، وذلك على مستوى بوابة الخروج المؤدية إلى الساحة العلوية للمحطة الجوية رقم 1 غير المستعملة من طرف المسافرين.

وأشار البلاغ إلى أن “هذا الحريق لم يؤثر على نشاط المطار لأنه كان بعيدا عن منطقة تسجيل المسافرين وأمتعتهم ولم يكن له أي أثر على انسيابية حركة النقل الجوي بالمطار”.

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