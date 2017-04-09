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برقية تعزية من الملك إلى السيسي بعد تفجيرات طنطا والإسكندرية.. هذا ما ورد فيها

المصدر:  | 9 أبريل 2017 | الأخبار |

 بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة السيد عبد الفتاح السيسي، على إثر الاعتداءات الإرهابية الدنيئة التي استهدفت أماكن للعبادة في كل من طنطا و الإسكندرية، مخلفة العديد من الضحايا الأبرياء.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، إن ” إدانة المملكة المغربية القوية لهذه الاعتداءات الإجرامية الآثمة التي استهدفت مؤمنين آمنين، في محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة، لايعادلها إلا تضامنها المطلق مع الشعب المصري الشقيق، وانخراطها الكامل في كل الجهود الدولية الرامية إلى اجتثاث جذور الإرهاب المقيت وتجفيف منابعه” .

كما تقدم جلالة الملك، بهذه المناسبة المؤلمة، للرئيس المصري، ومن خلاله إلى أسر الضحايا المكلومة والشعب المصري الشقيق، بأحر التعازي وصادق المواساة، داعيا الله تعالى أن يتقبل الضحايا في ملكوته الأعلى ويتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم السيد السيسي وذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل

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