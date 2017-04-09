مجهولون يخربون ويكسرون سيارات مواطنين بطنجة (صور)

أخبارنا المغربية – كادم بوطيب

أقدم مجهولون فجر اليوم الأحد 9 ابريل الجاري بحي ابن بطوطة التابع لمنطقة كاساباراطا في طنجة على تخريب أكثر من 30 سيارة للمواطنين بعد أن عمدوا لكسر زجاجات النوافد الأمامية والخلفية بسيوف و بحجر كبير، ما أدى إلى وقوع أضرار متفرقة في السيارات .

وقال أصحاب السيارات في تصريح لوكالة كنال طنجة إنهم فوجئوا لحظة خروجهم من منازلهم صباحاً بإقدام مجهولين على تخريب سيارتهم بتكسير الاطارات الحديدية وزجاج النوافد الأمامية والخلفية بسيوف وبحجر كبير، ما أدى إلى وقوع أضرار متفرقة في النوافد الزجاجية. وأشاروا إلى أنهم قاموا بتقديم بلاغ إلى مركز شرطة بالحادثة، مبديين في نفس الوقت استغرابهم من استهداف سيارتهم بهذا الشكل المتعمد وبدون سبب يدكر، وخصوصاً مع عدم وجود أي عداوة لديهم مع أحد، مؤكدينً في الوقت ذاته أنها المرة الثانية التي تتعرض فيها سيارتهم للتخريب المتعمد.

هدا وقد فتحت السلطات المحلية وعلى رأسها ولاية أمن طنجة تحقيقا في الموضوع لكشف ظروف وملابسات الحادث.

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